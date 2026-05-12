La UE en Uruguay agradece a sus políticos por "unir fuerzas" en el acuerdo con Mercosur

"Su entusiasmo y vigencia han sido debidamente reconocidos y apreciados en Europa", expresó el diplomático durante su intervención en el marco de la celebración del Día de Europa que se desarrolló en la sede del Mercosur, en Montevideo.

Asimismo, Mavromichalis resaltó en su discurso "la tradición política de diálogo" tanto a nivel nacional como internacional que, a su juicio, existe en el país suramericano en un "mundo tan polarizado", por lo que insistió en que ese espíritu "es realmente un milagro que merece ser subrayado y aplaudido".

Para el embajador europeo, "más allá del comercio" el acuerdo entre ambos bloques -que entró en vigencia de manera parcial el pasado 1 de mayo- es "un puente" que se ha construido en un momento en que "otros levantan muros".

"Esto nos permitirá fortalecer nuestra relación en una amplia gama de áreas, desde el cambio climático hasta los derechos laborales, y consolidar nuestra ya muy sólida relación. Se trata, sin duda, de una inversión en nuestro futuro común", sentenció.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, indicó que la puesta en marcha del acuerdo entre europeos y suramericanos "sienta las bases" para una integración "más profunda, y más estratégica" para la ratificación definitiva que será un próximo paso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los efectos del acuerdo no pueden reducirse al comercio, las inversiones o a la desgravación arancelaria. Ya que su contenido refleja un fuerte consenso para avanzar en un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y basado en normas", señaló.

Finalmente, Lubetkin destacó que la UE es "un actor central" en materia de inversiones extranjeras en ese país que desempeña un "rol fundamental" en sectores estratégicos como las energías renovables, logística, servicios globales, entre otros, por lo que subrayó que Uruguay seguirá "apostando firmemente" por una relación "cada vez más estrecha" con Europa.