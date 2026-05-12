La UE reafirma su plan de vivienda pero sin nuevos anuncios en Nicosia

La Alianza Europea de Vivienda es el mecanismo de gobernanza del Plan Europeo de Vivienda Asequible -el primero en la historia de la UE, presentado en diciembre de 2025- y reunirá a gobiernos, ciudades, regiones, industria y sociedad civil para coordinar su implementación.

Su lanzamiento formal está previsto para la primera cumbre de vivienda a nivel de líderes de la UE, en la segunda mitad de 2026.

"Quiero que los expertos en vivienda no solo sean escuchados, sino que también contribuyan a dar forma al futuro de la vivienda", afirmó Jørgensen sobre la convocatoria, el único anuncio concreto de la jornada, durante una rueda de prensa con el ministro chipriota del Interior, Konstantinos Ioannou, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

"Las plataformas se han convertido, en algunas ocasiones, simplemente en máquinas de hacer dinero, expulsando a la población local del mercado de la vivienda y empujando los precios al alza en determinadas zonas", valoró el político danés.

La iniciativa se enmarca en el Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado en diciembre de 2025 como el primero en la historia de la UE, en un contexto de fuerte presión sobre los mercados de vivienda europeos.

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Jørgensen reiteró también su intención de presentar "próximamente" una propuesta legislativa sobre alquileres de corta duración, que se integrará en la futura Ley europea de Vivienda Asequible.

No obstante, el comisario reconoció los límites de la acción europea: "Bruselas sola no podrá resolver esta crisis", afirmó, subrayando la necesidad de actuar en todos los niveles de gobernanza.

La vivienda es competencia primaria de los Estados miembros. La UE puede orientar, financiar y recomendar, pero no legislar directamente sobre alquiler, compraventa o política de suelo.

La Comisión movilizará 10.000 millones del presupuesto comunitario este año y el próximo, mientras las instituciones financieras asociadas se han comprometido a aportar 375.000 millones para 2029 a través de la Plataforma Paneuropea de Inversión, anunciada en marzo de 2025 junto al Banco Europeo de Inversiones.

"Este debe ser el momento del liderazgo político, la acción y la unidad", aseveró el comisario, añadiendo que "la vivienda es un derecho humano".

Para 2027, la Comisión presentará un paquete de simplificación administrativa en materia de vivienda para impulsar la oferta. "Ya hemos comenzado a trabajar en ello y próximamente lanzaremos una consulta pública para que las partes interesadas compartan sus puntos de vista", anunció Jørgensen

"Simplificación no significa desregulación", subrayó por su parte Ioannou.

Los precios de la vivienda han subido más de un 60 % en la UE en la última década, y los alquileres cerca de un 20 % de media, con subidas aún más pronunciadas en las zonas urbanas, según cifras comunitarias.

Solo entre 2018 y 2024, el alquiler turístico creció un 93 % en todo el bloque, mientras que apenas el 6-7 % del parque inmobiliario europeo corresponde a vivienda social, y el 20 % de los inmuebles permanece vacío.