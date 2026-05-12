Los franceses en contacto con el hantavirus están hospitalizados o "en camino" de serlo

En respuesta a preguntas en la sesión de control al Gobierno, la ministra de Sanidad afirmó que los ocho franceses que volaron con la neerlandesa enferma hace 15 días desde la isla de Santa Elena, donde embarcó la mujer, hasta Johannesburgo han sido ya hospitalizados para ponerlos en cuarentena estricta.

Otros catorce franceses que volaron el mismo día, 25 de abril, desde Johannesburgo hasta Amsterdam han sido identificados y han sido hospitalizados o bien están "en camino" de serlo, precisó.

La mujer neerlandesa, cuyo marido fue el primero en morir por el hantavirus en el crucero Hondius, subió a ese segundo avión antes de ser desembarcada y conducida a un hospital en Johannesburgo, dónde falleció al día siguiente.

Estos 22 franceses se suman a los cinco que fueron repatriados el domingo en un vuelo sanitario desde la isla española de Tenerife, donde fondeó el crucero para evacuar a sus pasajeros.

Una mujer de ese grupo desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación, ha dado positivo en el test por hantavirus y está en reanimación en cuidados intensivos, aunque estable, indicaron las autoridades.

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En Francia, el Gobierno decidió el lunes por la noche endurecer las reglas de aislamiento: "Todos los casos de contacto, sin excepción", deberán cumplir "una cuarentena reforzada en entorno hospitalario", tanto las cinco personas que estuvieron a bordo del Hondius como los 22 viajeros que compartieron vuelo con la neerlandesa enferma hace 15 días.

"Hay aspectos que desconocemos" sobre el brote de hantavirus en el crucero, declaró hoy la ministra de Sanidad ante la Asamblea Nacional. "Aún no conocemos la secuencia completa del virus. No podemos afirmar con certeza que este virus no haya mutado ya", reconoció Rist.

La ministra tiene previsto ofrecer más datos esta tarde en rueda de prensa junto con la directora de Salud Pública Francia, Caroline Semaille, y el presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE), Jean-François Delfraissy, así como varios altos responsables franceses de infectología y virología.

Además, el primer ministro, Sébastian Lecornu, va a celebrar a partir de las 18.00 horas (16.00 GMT) una nueva reunión de coordinación interministerial centrada en el hantavirus.

Lecornu afirmó este martes que es "indispensable" una coordinación "más estrecha" para "romper las cadenas de transmisión" y contener cualquier posible propagación del hantavirus, en especial con sus países vecinos y en la Unión Europea (UE).