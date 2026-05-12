Machado aboga por usar IA para "dar un gran salto adelante" en reconstrucción de Venezuela

"Venezuela va a ser la primera nación que se construya desde cero en la era de la inteligencia artificial. Eso nos brinda la oportunidad de dar un gran salto adelante en todos y cada uno de los sectores, lo que hace que nuestro país resulte muy atractivo para muchos actores", aseguró Machado en un evento con la comunidad educativa de Harvard.

La política añadió: "Así es como debemos verlo".

"Tenemos la posibilidad de construir una nación desde cero y crear instituciones que perduren para las generaciones venideras", aseveró Machado, tras apuntar que la IA podría ayudar a atraer a actores "del mundo de las finanzas, de la inversión y de las políticas sociales".

Durante la conferencia, la reciente ganadora del Nobel de Paz defendió su idea de privatizar otros sectores como la energía y los minerales, para ella "totalmente abiertos a la inversión privada", porque "no hay suficientes recursos".

Según Machado, si no se privatizan los sectores en mención se tendrá que recortar ese dinero de la educación, la salud o la justicia.

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"Tenemos que tomar decisiones difíciles sobre qué va a financiar el Estado y qué no", añadió. "Tenemos que tomar decisiones difíciles en cuanto a cuáles son nuestras prioridades. Y en este caso, la educación es la primera de todas".

La líder opositora lamentó que haya una cantidad "muy cuantiosa" de recursos que se han destinado a la educación en Venezuela en el pasado, pero que se haya utilizado con una "ineficiencia muy elevada".

Además, la exprecandidata presidencial defendió su programa de vouchers educativos (cheques escolares) como parte de su plan 'Venezuela Tierra de Gracia', que según dijo, permitirá a los padres y madres elegir libremente la educación que quieren para sus hijos.

"Introduce competencia, rendición de cuentas y transparencia", aseveró Machado acerca de su programa educativo. "Creo que la competencia y el mérito son la esencia para que estos servicios funcionen. Y esto no aplica solo a la educación, también lo estamos incorporando en salud y en la atención a los mayores".

La exdiputada explicó que su modelo también incluiría un sistema de asignación centralizada por sorteo, en el que las familias ordenen sus escuelas preferidas.