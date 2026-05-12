Macron lamenta "escalada en declaraciones" de Irán y EEUU y ve "prioridad" en abrir Ormuz

"Constato una escalada en las declaraciones y la lamento", afirmó Macron, en una entrevista concedida este martes a Canal France 24 y RFI en Nairobi al término de una histórica cumbre con dirigentes africanos.

El jefe del Estado francés señaló que Francia mantiene contactos permanentes con Estados Unidos, los países de la región e Irán para intentar evitar una mayor desestabilización.

Ante esta crisis, Macron afirmó que los líderes del continente le trasladaron su preocupación por el impacto económico del conflicto, especialmente en materia de energía, fertilizantes y alimentos.

"Por Ormuz circulaba aproximadamente un tercio de los fertilizantes destinados al mundo y, en particular, al continente africano. Para la agricultura africana, esto es terrible", declaró el mandatario francés.

Añadió que el cierre o las restricciones en el estrecho de Ormuz provocan además un aumento generalizado de los precios y una presión creciente sobre el poder adquisitivo.

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Macron sostuvo que Francia defenderá en el G7, cuya presidencia ostenta este año, la necesidad de garantizar "la reapertura de Ormuz" como primera medida para contener la escalada regional.

"La reapertura de Ormuz debe ser la etapa número uno de nuestra agenda", insistió.

El presidente francés reiteró asimismo el llamamiento de París a un alto el fuego en Oriente Medio y defendió una solución diplomática basada en el diálogo con todas las partes involucradas, incluidos Irán y los aliados occidentales.

Pidió además que el alto el fuego sea "plenamente respetado" tanto en Líbano como en el resto de escenarios del conflicto y anunció que Francia impulsará, junto con otros países, una iniciativa en Naciones Unidas para favorecer la desescalada y garantizar la libre circulación marítima.

Macron defendió también la necesidad de retomar las negociaciones sobre el programa nuclear y balístico iraní, con la participación de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, así como de los principales países de Oriente Medio afectados por la crisis.