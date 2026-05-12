Macron: "Nuestras alianzas de seguridad en África son ahora más sanas y equitativa"

"Una alianza de seguridad que es (ahora) mucho más sana y equitativa. Esas grandes bases (francesas) que existían eran un poco utilizadas por algunos que decían: '¡Los franceses están aquí para recolonizarlos, miren, tienen miles de soldados, apoyan a los líderes actuales, tienen una agenda a la antigua!'", dijo en una entrevista concedida este martes a Canal France 24 y RFI en Nairobi al término de una histórica cumbre con dirigentes africanos.

Bajo el último mandato de Macron, países como Mali, Burkina Faso y Níger (liderados por juntas militares golpistas) han expulsado a las tropas francesas, han recortado la colaboración militar con París y han estrechado lazos con socios como Rusia, China, Turquía o Estados Unidos.

Respecto a Mali, que sufrió el pasado abril una gran ofensiva yihadista y separatista, el presidente francés lamentó "la ingratitud" de los dirigentes de este país y reconoció que debería de haberse replanteado la presencia militar francesa antes.

"Esta alianza (que duró 10 años) en la debía de haber seguridad, desarrollo y política al mismo tiempo; el error fue no haber sido más duros, más exigentes en ese eje (...) creo que deberíamos haber tenido ese diálogo exigente antes y, tal vez en esos casos, haber repensado nuestra presencia militar mucho antes", asumió.

Macron respondió también a cuestiones sobre otros dos de los grandes conflictos en África: el de la guerra al este de la República Democrática del Congo (RDC) y el de Sudán.

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"Si hoy todo el mundo se precipita (con las sanciones) porque los estadounidenses lo han hecho y pone a Ruanda en el banquillo de los acusados, hay pocas probabilidades de que convenzamos a Ruanda de tener una política cooperativa. Yo creo más en la virtud del diálogo con los dos dirigentes principales", indicó el dirigente francés, refiriéndose al presidente congoleño Félix Tshisekedi y a su homólogo ruandés Paul Kagame.

Sobre la violenta guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023, Macron pidió "un alto el fuego lo más rápido posible" e instó a hacer "presión antes de pasar a las sanciones".

"Debemos ejercer ya presiones claras sobre todos los países que ayudan (a los beligerantes). Uno de mis objetivos para los próximos meses es sentarlos juntos a la misma mesa o coordinarlos para que cesen esta ayuda, con la reanudación de un diálogo que permita alcanzar una solución civil", aseveró.