Mueren dos rescatistas de la Defensa Civil Libanesa en un doble ataque de Israel

En un comunicado, la propia organización anunció "el fallecimiento de dos miembros de la Defensa Civil del Centro Regional de Nabatieh como consecuencia de un ataque aéreo israelí, que los tuvo como objetivo mientras realizaban una misión de rescate de una persona herida".

Una tercera integrante de la organización resultó además herida a causa de la acción.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del Líbano indicó en otra nota que la persona herida a la que trataban de rescatar también acabó perdiendo la vida, lo que eleva a tres el número total de fallecidos en el doble bombardeo.

"Este ataque es una prueba más de las violaciones de la ley humanitaria internacional que perpetra el enemigo israelí y de su total indiferencia hacia todas las normas internacionales", denunció el departamento gubernamental.

Desde el inicio del conflicto, el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

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Hace apenas dos semanas, la Defensa Civil Libanesa perdió a otros tres paramédicos en un ataque en la localidad meridional de Majdal Zoun, donde se encontraban de servicio y donde la organización había recibido luz verde del mecanismo internacional de supervisión del alto el fuego de 2024.

Según fuentes de los rescatistas, el Estado judío les atacó durante la misión, pese a la autorización previa.