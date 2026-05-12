Parlamento venezolano anuncia respaldo a investigación penal por muerte de preso político

"La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (...) manifiesta al país su respaldo absoluto e incondicional al inicio de las investigaciones exhaustivas anunciadas por el Ministerio Público el pasado 7 de mayo de 2026, así como las acciones emprendidas por las instituciones del Estado venezolano, referentes al caso del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas", indicó en un comunicado.

En el texto, el Legislativo consideró que la investigación penal "esclarecerá las circunstancias y hechos que rodearon la situación de salud y posterior deceso bajo custodia" de Quero Navas.

Asimismo, señaló que se mantendrá en "seguimiento permanente" del desarrollo de la investigación para asegurar que "prevalezca el Estado democrático y social de derecho y de justicia", al tiempo que expresó sus condolencias a la madre de Quero, Carmen Navas.

El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero, luego de 16 meses de denuncias de la madre del detenido sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

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Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal.

Sin embargo, las ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.