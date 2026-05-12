Rod Stewart felicita al rey Carlos III por "poner en su sitio" al "canalla" de Trump

Durante un saludo en la sala de conciertos en el Royal Albert Hall, con motivo de la celebración de los cincuenta años de la fundación del rey- King's Trust-, Stewart le dijo al monarca que había estado "magnífico" en su visita de Estado a EE.UU. el pasado abril.

"Permítame decirle: ¡Bien hecho en Estados Unidos! Estuvo magnífico, absolutamente magnífico. ¡Poner en su sitio a ese canalla!", dijo Stewart en referencia a Trump.

Durante su visita de cuatro días a EE.UU. este mes, en la que Carlos y la reina Camila fueron recibidos por el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, el rey se dirigió al Congreso y abordó asuntos como la OTAN, el apoyo a Ucrania y el cambio climático, cuestiones que parecen no ser del agrado de la Casa Blanca.

Además, en un discurso durante la cena de Estado en Washington, Carlos III bromeó con sus anfitriones sobre la historia de la antigua colonia británica, diciendo: "¡Si no fuera por nosotros, estaríais hablando francés!".

Durante la gala de este lunes, se pudo ver cómo Stewart y Carlos III hablaban mientras Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, sonreía a su lado.

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El rey continuó la conversación brevemente, pero no se pudo escuchar lo que decía. Poco después, Stewart se dirigió a la reina Camila, a quien le comentó que estaba felicitando al monarca por su "por su maravillosa actuación en Estados Unidos".

El evento del lunes en el Royal Albert Hall fue una celebración de los jóvenes de todo el Reino Unido que han recibido diversas ayudas de la organización benéfica King's Trust desde que fue creada en 1976, cuando el rey era príncipe de Gales.