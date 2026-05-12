Una quinta parte de los diputados laboristas piden ya públicamente la dimisión de Starmer

Los estatutos del partido señalan que basta superar este umbral -la quinta parte del grupo parlamentario (en el caso actual, 81 diputados)- para forzar la celebración de primarias en el partido, siempre que se dé una condición que aquí todavía no se reúne: que los opositores tengan un nombre consensuado para proponer como recambio de Starmer.

Eso no significa que la presión haya amainado sobre Starmer y su futuro inmediato: en este momento, tres secretarios de Estado (que también se sientan en el gabinete de Starmer) ya han presentado su dimisión: la de victimas para la violencia de género, Alex Davies-Jones; la de protección a la mujer, Jess Phillips, y la de vivienda y comunidades, Miatta Fahnbulleh.

Phillips, considerada una figura influyente en el partido y a nivel ministerial, ha dicho sentirse cansada de observar cómo "las oportunidades de progreso se ven relegadas o frenadas".

Pero en la primera línea, la de los ministros, ninguno de ellos ha renunciado a su cargo, ni siquiera las dos 'pesos pesados' del gabinete que en las últimas horas reclamaron a Starmer que se comprometa con un calendario de traspasado de poderes: la de Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper.

Starmer, muy tocado tras la sonora derrota de su partido en las elecciones municipales de Inglaterra y en las regionales de Gales y Escocia, ha demostrado pese a todo que tiene voluntad de seguir adelante y ha desoído hasta el momento todas las llamadas a su dimisión.