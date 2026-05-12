Universidades brindan clases públicas antes de marchar en reclamo de mejora presupuestaria

En la Universidad de Buenos Aires, profesores de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Veterinaria y Medicina impartieron durante toda la jornada del lunes sus cátedras en las calles adyacentes a sus sedes.

Desde las primeras horas de la mañana de este martes, estudiantes, docentes y directivos de universidades en las principales ciudades del país se preparaban para realizar una nueva manifestación, la cuarta desde el inicio del mandato de Milei en diciembre de 2023, bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

El subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno argentino, Alejandro Álvarez, criticó la convocatoria al considerarla "fuertemente influida por la política" y aseguró que la administración nacional busca transparentar los gastos de la educación superior pública.

El acto central de este martes confluirá en la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, cuando las columnas de manifestantes que partirán de las distintas facultades se reúnan a las 17:00 hora local (20:00 GMT).

En 2024 el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que dispuso destinar más fondos a las universidades y actualizar los salarios del sector, golpeados por la elevada inflación, pero Milei vetó la norma bajo el argumento de que comprometía el objetivo de 'déficit cero' de su Gobierno.

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En 2025, el Parlamento volvió a aprobar una norma similar, Milei la vetó, pero el Congreso revirtió el veto. El presidente finalmente promulgó en octubre la ley, pero decretó que no la aplicaría hasta que el Parlamento indique la fuente de financiación para afrontar el gasto ordenado por la norma.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades, acudió entonces a la Justicia. En diciembre pasado, un juez de primera instancia ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley, y en marzo un tribunal de alzada confirmó ese fallo. Pero el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no se expidió.

En febrero último, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la norma aprobada en 2025, pero las universidades rechazan la iniciativa.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428 % del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.

Según este informe, los fondos de la Secretaría de Educación de Argentina destinados al desarrollo de la educación superior cayeron en 2024 un 21,8 % en términos reales y un 3,5 % en 2025, con un descenso proyectado para 2026 del 16,9 %.