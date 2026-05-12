Víctimas de Epstein dicen "jamás habrá justicia" en sesión en Palm Beach, origen del caso

Ante la falta de una audiencia con víctimas en el Congreso federal, demócratas hicieron una simbólica en Florida, donde Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor de edad para la prostitución bajo las leyes del estado, pero quedó libre 13 meses después tras un acuerdo secreto con la Fiscalía estatal.

Las sobrevivientes criticaron al Departamento de Justicia de la actual Administración de Donald Trump por el manejo del caso, en particular a la ahora ex fiscal general Pam Bondi, destituida en abril pasado, por la divulgación de documentos en los que aparecían las identidades de las víctimas y por la falta de avances.

"Ya no sé cómo se ve la justicia. Solo me vuela la cabeza que este sea nuestro gobierno que está manejando esto", expresó en la sesión Jena-Lisa Jones, una de las víctimas.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes federal, organizadores del evento, destacaron también que la audiencia ocurrió a unos kilómetros de Mar-a-Lago, club de Trump en Florida que Epstein frecuentaba en la década de 1990 e inicios de los 2000.

Las mujeres también criticaron el polémico acuerdo secreto en Florida, donde el Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso con al menos dos docenas de víctimas similares, pero el gran jurado terminó acusando a Epstein solo de dos cargos menores de prostitución en lugar de cargos de agresión grave.

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"Es siempre un asunto doloroso porque en este punto, honestamente, no pienso que jamás habrá justicia en este caso, y esa es solo mi experiencia de los últimos 20 años, con lo que he lidiado", manifestó Courtney Wild, otra de las afectadas.

El congresista federal Robert García, el demócrata de mayor rango del comité, prometió que si su partido gana las elecciones de medio término, harán que cualquier persona involucrada testifique ante el Congreso federal, donde la mayoría republicana aún no ha hecho una audiencia de las víctimas.

El rol de las supervivientes cobró mayor relevancia cuando los demócratas pidieron a Bondi, en su última audiencia como fiscal ante el Congreso, que volteara a ver a las víctimas, que estaban sentadas detrás suyo, para pedirles perdón por el manejo del caso, algo que ella no hizo.

La congresista demócrata Melanie Stansbury denunció que el caso muestra que funcionó "un sistema para proteger a los ricos" basado en "la exploración de mujeres y niñas", y que ese "es un sistema que Jeffrey Epstein desarrolló aquí en West Palm Beach".