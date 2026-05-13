Absuelto un exministro de Zimbabue en un caso de corrupción de 2 millones de dólares

"El acusado ha demostrado más allá de toda duda razonable que actuó de acuerdo con el mandato que le había otorgado el Gabinete, ya que formaba parte de la promoción de la religión, y el tribunal lo ha declarado inocente", dictaminó el juez Benjamin Chikowore del Tribunal Superior de la capital, Harare.

Mzembi, quien fue ministro durante la Administración del difunto expresidente Robert Mugabe (1987-2017), mostró a EFE su alegría tras ganar el caso.

"He recuperado mi libertad. Agradezco a mis abogados y a mi familia su apoyo. Me alegra que se haya hecho justicia y que impere el estado de derecho. Pasé once meses en prisión y me alegra que el jurado haya emitido un veredicto justo. Ahora es momento de recuperarme, sanar y seguir adelante con mi vida", declaró a EFE.

Su abogado, Emmanuel Samudombe, también celebró ante este medio el fallo del tribunal, que lo declaró inocente y dictaminó que los abogados del Estado no habían logrado probar el caso contra Mzembi, a pesar de presentar pruebas de que había aprobado una donación presuntamente ilegal a tres iglesias del país.

Las donaciones consistieron en televisores para espacios exteriores con un valor de 2 millones de dólares (unos 1,7 millones de euros) que habían sido previamente adquiridos para las zonas de aficionados durante el Mundial de Fútbol de 2010, algo que se hizo supuestamente sin autorización del Gobierno.

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Mzembi fue puesto en libertad el martes de la semana pasada de la prisión de Chikurubi, en Harare, tras pagar una fianza de 1.000 dólares, luego de una decisión del juez Chikowero.

El exministro había estado en prisión preventiva desde junio de 2025, cuando fue arrestado tras regresar de años de exilio autoimpuesto en Sudáfrica, Esuatini y Zambia, adonde huyó junto con otros exministros zimbabuenses después del golpe militar que derrocó al fallecido Mugabe en 2017.

Esta maniobra fue vista como un intento de estos políticos de evitar rendir cuentas ante la ley, incluido Mzembi, quien ya había sido arrestado inicialmente en 2018 y se encontraba en medio de un proceso legal.

Desde entonces, además de abandonar el país, el exministro ha alegado problemas de salud que han prolongado el juicio, que tildó de persecución política.