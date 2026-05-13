Al menos cien muertos por un derrumbe en una mina de oro en la República Centroafricana

El derrumbe ocurrió el pasado día 6, cuando las autoridades confirmaron inicialmente once fallecidos, si bien este miércoles revisaron muy al alza el recuento tras hallar más fallecidos.

"El 6 de mayo, cuando ocurrió el deslizamiento, registramos once fallecidos en el lugar. Hay personas gravemente heridas que sucumbieron a sus heridas y otras que quedaron sepultadas bajo los escombros", declaró a EFE Raphaël Gonigbéré, secretario del gobierno de la comuna de Gbabaza, a la que pertenece Bé-Mbari.

"Muchos mineros se encontraban en el fondo de la mina cuando ocurrió la tragedia. Sin embargo, la ayuda en cuanto a equipamiento fue muy limitada y, una semana después, según cifras actualizadas, (otras) 62 personas perdieron la vida en el desastre", subrayó.

Gonigbéré precisó que "hay 27 personas desaparecidas" y que sus familiares han comunicado a las autoridades locales que estaban en la explotación minera en el momento de la tragedia.

"Pero hasta el día de hoy no han dado señales de vida. También las consideramos muertas", enfatizó el dirigente de Gbabaza.

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El Gobierno centroafricano aún no ha emitido una declaración oficial sobre la tragedia y, contactado por EFE, prometió hacerlo tras el regreso de una misión oficial desplegada en Bé-Mbari.

Un líder de la sociedad civil exigió una investigación sobre la tragedia de Bé-Mbali.

"Esperamos que el Gobierno dé explicaciones sobre el derrumbe. Estos jóvenes desesperados van a las minas para ganarse la vida, no para morir, y es verdaderamente deplorable que el Gobierno guarde silencio ante su difícil situación", declaró a EFE el activista de la sociedad civil Quentin Gouando.

Este deslizamiento de tierra se produjo en medio de un auge aurífero en la región, que atrae a un número creciente de jóvenes.

Cada año, mineros pierden la vida debido a deslizamientos de tierra o a la contaminación del agua causada por los productos químicos utilizados en la extracción de oro, y crecen las voces que exigen al Gobierno la aplicación de regulaciones más estrictas.

La parte occidental de la República Centroafricana es rica en importantes yacimientos de oro.

De acuerdo con el código minero, el Gobierno otorga permisos de explotación a cooperativas mineras. Estas minas operan mediante métodos artesanales y, en algunos casos, se asocian con empresas chinas para la minería semimecanizada o industrial.