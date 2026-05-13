Asesinan a dirigente del partido oficialista Morena en Chihuahua, norte de México

"El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz", publicó en X la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

De acuerdo a la versión difundida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur de Chihuahua, las autoridades ya investigan como homicidio el hallazgo sin vida de esta mujer de 53 años, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una camioneta con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Por el momento no han trascendido los autores o el motivo detrás del crimen de la política, maestra de profesión y quien ejercía como líder del oficialismo en el municipio Valle de Allende.

Por su parte, Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó "enérgicamente" lo sucedido y exigió una investigación "pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables".

"La maestra Lucía Guadalupe Mora será recordada por su compromiso con las causas sociales, por su convicción en la lucha por la justicia y por su cercanía con la gente. Su voz, trabajo y entrega dejaron huella en su comunidad y en nuestro Movimiento", añadió el partido gobernante.

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Asimismo, la presidenta de Morena denunció que Chihuahua se convirtió en "la entidad más violenta del país" y criticó que la gobernadora estatal, María Eugenia Campos- del opositor Partido de Acción Nacional (PAN)-, parece "más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo".

La violencia contra funcionarios públicos es una de las principales lacras que enfrenta México, donde se vivió a finales del año pasado el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un caso que conmocionó al país y provocó una oleada de indignación contra el crimen del edil.