Austria, país neutral, intercepta con sus Eurofighters vuelos de aviones militares de EEUU

El portavoz del Ministerio de Defensa austríaco, Michael Bauer, informó este miércoles en X que el pasado 10 de mayo existía una autorización de sobrevuelo para dos aviones PC-12 de la USAF procedentes de Reino Unido y con destino a Bucarest.

Sin embargo, hacia las 14.10 hora local (12.10 GMT) "dos aeronaves diferentes de la USAF" se aproximaron al espacio aéreo austríaco, lo que llevó a activar a las 14.21 un despegue de emergencia de cazas austríacos.

Según Bauer, las aeronaves estadounidenses cambiaron de rumbo y no entraron en el espacio aéreo de Austria.

El portavoz añadió que un día más tarde Washington presentó y Viena aprobó una nueva solicitud de sobrevuelo para los PC-12.

Durante esa operación, dos cazas austríacos supervisaron el tránsito aéreo "para comprobar si la autorización coincidía con el vuelo real", confirmando que esta vez sí correspondía con el permiso concedido.

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Austria, cuya neutralidad está consagrada en su Constitución desde 1955, ha endurecido el control de sobrevuelos militares vinculados a conflictos internacionales, como el de Estados Unidos con Irán.

El Gobierno austríaco anunció en abril que había rechazado varias solicitudes estadounidenses relacionadas con operaciones militares en torno a los ataques contra Irán, alegando que su neutralidad militar le obliga a impedir el uso de su espacio aéreo por una de las partes implicadas en el conflicto.