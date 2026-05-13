Berlín dice que el destructor ruso en Báltico podría explicarse por OTAN y flota fantasma

"Llevamos bastante tiempo observando una presencia cada vez mayor de las fuerzas navales rusas en esta zona", algo "que podría ser también una reacción al aumento de la presencia de la OTAN en la región", dijo en Berlín en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller.

Müller también apuntó que esa cada vez mayor presencia rusa podría deberse a las labores de seguimiento a los navíos de la llamada 'flota fantasma' rusa, con la que Moscú evita las sanciones internacionales impuestas por la guerra de agresión contra Ucrania.

"Estamos asistiendo a una presencia cada vez mayor en puntos estratégicos del mar Báltico de destructores, fragatas y corbetas, lo que, naturalmente, podría estar relacionado con la vigilancia de la flota fantasma rusa", señaló Müller, que aclaró que no podía confirmar los motivos reales de la presencia del Severomorsk en el mar Báltico.

El portavoz añadió qque la presencia de ese destructor era algo que su ministerio valoraba como algo habitual.

"Por ahora, solo vemos un cumplimiento de las normas, así que no nos preocupa", afirmó Müller, quien recordó que la OTAN se mantiene presente en la zona del Báltico con unidades que realizan labores de reconocimiento y elaboran información de situación.

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El portavoz ministerial recordó que en la zona del mar Báltico se encuentra actualmente el Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1), liderado por la Fragata alemana Sajonia.

Medios alemanes como la televisión NTV informaron la víspera de la presencia del Severomorsk frente a la costa alemana del mar Báltico, donde antes también había posicionado el buque lanzamisiles Stávropol, actividad rusa que llevó a la OTAN a destinar a la región del norte europeo el SNMG1.