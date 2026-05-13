Bruselas propone un marco de acción para responder mejor a crisis sanitarias en el mundo

La Comisión explicó en un comunicado que pretende basarse en un sistema multilateral sólido y en la cooperación con los socios, lo que a su juicio "refuerza aún más la autonomía estratégica y la competitividad de la UE" y apoya a otros países para que puedan "dejar de depender de la ayuda" y avancen "hacia la soberanía sanitaria".

En concreto, la iniciativa, que será puesta en marcha entre 2026 y 2027, propone cinco ámbitos prioritarios clave, el primero de ellos consistente en promover una arquitectura sanitaria mundial más eficaz y menos fragmentada, que aborde además retos como las carencias de financiación.

Bruselas recordó que la UE ya ha movilizado más de 6.000 millones de euros para inversiones en salud en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (Europa Global), y que ha convertido la salud en un "pilar clave" de Global Gateway, el brazo de inversión exterior de la Unión.

En segundo lugar, se refirió al apoyo a sistemas sanitarios resilientes y dirigidos por los propios países, que puedan financiar, gestionar y prestar sus propios servicios esenciales y que estén preparados para responder a crisis y proteger a sus poblaciones.

Para ello, la CE propone realizar inversiones concretas y el intercambio de conocimientos especializados, centrándose en la atención primaria.

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En tercer lugar, Bruselas insta a reforzar la prevención, la preparación y la respuesta a nivel internacional ante las amenazas y crisis sanitarias mundiales.

Para mejorar la capacidad de respuesta ante crisis, pide que estén disponibles más contramedidas médicas, incluidos tratamientos, vacunas y métodos de diagnóstico.

En este contexto, la UE también apoyará la creación de un sistema de seguimiento de la salud y la resiliencia a nivel mundial para realizar un mapa del gasto sanitario mundial.

A continuación, la Comisión pide diversificar las cadenas de suministro mundiales y la fabricación de productos sanitarios esenciales, y para ese fin promoverá las oportunidades de inversión en el desarrollo de las infraestructuras, las competencias y el empleo locales.

La UE también acelerará el despliegue de herramientas de inversión de la UE y buscará la cooperación con el sector privado.

Por último, la CE llamó a fomentar la confianza en la ciencia y a combatir la desinformación y la información errónea en materia de salud.

La iniciativa se propone contribuir a mejorar el acceso a datos científicos fiables, reforzar la cooperación con los países socios en materia de comunicación sobre salud pública y respaldar los esfuerzos para contrarrestar la información sanitaria falsa y engañosa.

La Comisión detalló que, para plasmar estas prioridades en acciones concretas, la iniciativa de resiliencia sanitaria global incluye nueve medidas emblemáticas a escala nacional, regional y mundial, con el objetivo de reforzar la preparación, mejorar la coordinación y crear sistemas resilientes en todo el mundo.