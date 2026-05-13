Bruselas recomendará a países UE vetar terapias conversión LGTB pero no actuará legalmente

"Las terapias de conversión no tienen espacio en nuestra Unión. La UE está orgullosamente al lado de la comunidad LGTBIQ+", dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Ejecutivo comunitario trabajará en esta recomendación durante los próximos meses con un diálogo con los Estados miembro para compartir experiencias con aquellos que ya tienen prohibiciones similares en marcha, como es el caso de España, con vistas a publicar la recomendación no vinculante a principios de 2027.

España es uno de los ocho países de la Unión Europea (junto a Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Chipre, Malta y Portugal), que prohíbe estas prácticas, intervenciones "profundamente perjudiciales" y "que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGTBIQ+ están enfermas", según define la Comisión Europea.

"Estas prácticas, que pueden incluir el abuso verbal, la coacción, el aislamiento, la medicación forzada, las descargas eléctricas y el abuso físico y sexual, carecen de hecho de valor terapéutico, ya que no hay nada que 'curar' o 'suprimir'", incide la Comisión.

En su respuesta a la iniciativa, no obstante, Bruselas optó por no ejercer ninguna de las opciones que la iniciativa legislativa había puesto sobre la mesa, como ampliar la lista de "eurodelitos" o enmendar la directiva del principio de igualdad de trato, que aún están negociando las instituciones europeas.

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"Podría presentarse una nueva propuesta (...) si las prácticas de conversión constituyeran una discriminación por motivos de sexo u orientación sexual en el sentido de dicho artículo", señala Bruselas, que no obstante reconoce que no cree que sea "la forma más eficaz de abordar los objetivos" de la campaña por "las dificultades que plantea la adopción por unanimidad en el Consejo".

La competencia legislativa sobre cuestiones de salud y sanidad recae fundamentalmente sobre los gobiernos de los países de la Unión Europea, por lo que la Comisión Europea tiene un margen reducido para actuar en este ámbito, como ya le sucedió con la iniciativa ciudadana europea que pedía a Bruselas crear un fondo para ayudar a las mujeres europeas a ejercer el derecho al aborto.

"La responsabilidad recae fundamentalmente en manos de los Estados miembro y si hubiéramos querido adoptar una legislación vinculante, habría sido necesaria en cualquier caso la unanimidad", apuntó en rueda de prensa la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, que apuntó a que el mérito de la campaña ha sido "crear conciencia de que estas prácticas medievales aún existían".

"Hay, al menos que yo sepa, tres Estados miembro que están considerando la cuestión. En lugar de imponer restricciones y entrar en discusiones legales, hemos preferido aprovechar esta corriente, que es extremadamente positiva y en la que vemos que hay voluntad", dijo Lahbib.

La eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara, que forma parte del intergrupo LGBTQIA+ de la Eurocámara y es abiertamente homosexual, tildó la recomendación de "un paso en la dirección correcta" pero que "sigue siendo demasiado tímida", dado "el daño y trauma" que crean estas prácticas.