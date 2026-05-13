Candidato de ultraderecha se disculpa con periodista colombiana por comentarios sexistas

"Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas", manifestó en su cuenta de X el candidato, que está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 31 de mayo.

De la Espriella provocó una controversia esta semana por su trato machista a dos periodistas, a una de las cuales trató de ignorante, mientras que con otra se ufanó del tamaño de su miembro.

En una entrevista el lunes en el programa de radio independiente Piso 8, el político mostró en un teléfono celular una fotografía suya y entre risas hizo referencias sexistas: "Me he ganado un voto bien bacano (bueno) del electorado femenino", dijo.

En el programa, que se transmite en video por plataformas digitales, el candidato le pidió a la periodista Laura Rodríguez, la única mujer que lo entrevistaba junto a otros tres hombres, que hiciera zoom en la imagen en la parte de sus pantalones: "¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom".

"Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes", agregó el político.

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Según De la Espriella, "todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor" sobre sus partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona que, según el ministro de Interior, Armando Benedetti, se hizo en los glúteos, y que fue mencionado por los periodistas.

"No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada", dijo por su parte la periodista en X

En el otro incidente, el candidato trató ayer de ignorante a la periodista María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol, por una pregunta que le hizo sobre las diferencias entre la ética y el derecho.

"La pregunta viene con su veneno, tú no lo entiendes porque no has estudiado derecho ni filosofía del derecho", respondió De la Espriella, quien después agregó: "La ignorancia es atrevida y perdóname, porque si hubieses investigado sabrías que una cosa es la ética y otra es el derecho".

Los comentarios en ambas entrevistas provocaron un amplio rechazo en el país, comenzando por el de sus rivales en la carrera presidencial.

"Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar", dijo en X la candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, aspirante presidencial del movimiento de centro Imparables, tachó a De la Espriella de "ignorante y arrogante" y de "defensor de la mafia".

"¿Puede un machista y misógino ser presidente de Colombia? Sí, puede, lamentablemente. ¿Nos conviene? Absolutamente no. En nuestras manos está parar a los personajes peligrosos. Los tic autoritarios de Abelardo, sus fantochadas y sus complicidades con la corrupción son una grave amenaza para Colombia", señaló por su parte Sergio Fajardo, de Dignidad & Compromiso.