Colonos israelíes matan a un adolescente palestino de 15 años en Cisjordania ocupada

El menor, de 15 años, perdió la vida tras sufrir una herida de bala en el pecho en un ataque de radicales judíos contra Sinjil, en la zona central de Cisjordania ocupada.

Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, la víctima se llamaba Yusuf Kaabneh.

Asimismo, la Media Luna Roja reportó que sus equipos atendieron además a otras cuatro personas que resultaron heridas en el ataque que tuvo lugar en Sinjil y en la aldea vecina de Jaljulia.

"Dos de las lesiones fueron causadas por balas de goma y dos por agresiones físicas", afirmaron los paramédicos, y añadieron que los heridos fueron trasladados al hospital más cercano.

Además, la B'Tselem denunció que los atacantes "robaron cientos de cabezas de ganado y tractores" durante su incursión a la zona, y que tropas del Ejército israelí detuvieron "a al menos tres ganaderos palestinos" en lugar de impedir el ataque.

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Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de marzo.

En lo que va de 2026, más de 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de B'Tselem.

Esta semana la Unión Europea acordó imponer sanciones contra organizaciones que fomentan la colonización de los Territorios Palestinos ocupados, así como contra diferentes colonos reconocidos por ejercer "violencia contra la población palestina", de acuerdo a la UE.