Denuncian en Siberia otra matanza masiva de ganado tras nuevo brote epidémico

Según el canal de Telegram Aguenstvo, en la cuenca hullera de Kuzbass las autoridades comenzaron a sacrificar masivamente el ganado y obligan a los granjeros a vacunar los animales sin presentar documentos oficiales.

"Los granjeros suponen que, al igual que en la vecina región de Novosibirsk, se trata de fiebre aftosa, algo que continúan ocultando las autoridades", indicó el medio.

A su vez, el portal noticio Ngs42 informó que en la localidad de Vagánovo desde el pasado viernes se instalaron puestos de control y en se han sacrificado alrededor de 2.000 vacas lecheras.

En la localidad Promishlénnaya, a 30 kilómetros de Vagánovo, las autoridades prácticamente arrasaron con todas las reses de la granja, indicó una testigo citada por el medio, que cifró en 4.000 el número de animales muertos.

Según el director de la granja de Vagánovo, Román Mayer, se detectó un brote de dermatitis nodular, una enfermedad contagiosa que lleva tratamiento sintomático y con antibióticos para evitar infecciones secundarias.

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Nóvaya Gazeta Europa indicó por su parte que funcionarios de la región, incluyendo al gobernador de Kémerovo y las autoridades de Promishlénnaya, se reunieron con los granjeros, a los que obligaron a firmar un documento de confidencialidad y les amenazaron con enviarlos a la guerra en Ucrania de incumplirlo.

Miles de cabezas de ganado fueron sacrificadas en marzo pasado ante las protestas de los ganadores locales, que trataron de bloquear los convoyes de las fuerzas de seguridad rusas, lo que llevó incluso a detenciones.

La medida fue tomada ante presuntos brotes de pasteurelosis, aunque medios opositores señalaron que en realidad se trató de una epidemia de fiebre aftosa.

Los expertos también denunciaron que no era necesario el sacrificio de animales ante brotes de pasteurelosis, enfermedad que no es peligrosa y es tratable.

Paralelamente, medios locales alertaron de que en Rusia no existen fármacos que permitan un sacrificio digno de los animales, a los cuales por lo general se les inyectan relajantes musculares que provocan parálisis.

Algunos ganaderos se quejaron de que sus animales fueron quemados vivos, ya que chillaban al ser sacrificados.