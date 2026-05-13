Detectan que un gran muelle en construcción en Panamá serviría de hábitat para arrecifes

Dentro del área de construcción del Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, una obra que desarrolla la AMP en el litoral Pacífico de la provincia occidental de Chiriquí y con una inversión de 21,3 millones de dólares, "biólogos evidenciaron la presencia de variedades de peces asociadas a comunidades marinas tipo arrecife".

Los resultados preliminares de un monitoreo de seguimiento desarrollado por Bioconsultant, "sugieren que el muelle podría estar funcionando como hábitat clave para dicho ecosistema acuático", dijo la Autoridad Marítima en un comunicado.

El monitoreo en mención se desarrolla en coordinación con las autoridades y pescadores locales, para evaluar "de forma continua los posibles cambios en el entorno marino antes, durante y después de la construcción de la megaobra", que se espera entre en funcionamiento este mismo 2026.

"La vigilancia forma parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría II, que da cumplimiento a la Resolución No. 090 del 19 de diciembre de 2023, emitida por el Ministerio de Ambiente, orientada a salvaguardar los ecosistemas marinos y garantizar una construcción responsable y ecológicamente sostenible de los proyectos", agregó la información oficial.

El Gobierno panameño destaca que el muelle multipropósito, cuya construcción supera ya el 70 %, cuenta con un alto calado natural que permitirá el anclaje de grandes buques, constituyéndose en una plataforma logística de gran escala, con áreas de almacenamiento, procesamiento, distribución y servicios de valor agregado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de este puerto en Chiriquí, el Ejecutivo de Mulino licitará otro en Isla Margarita (Atlántico), al tiempo que el Canal de Panamá va a incursionar en el ámbito portuario y ya abrió la precalificación para construir dos nuevas terminales a cada lado de la vía, por la que pasa entre un 3 y un 6 % del comercio mundial.

El sistema portuario de Panamá, que se sostiene principalmente en cinco terminales situadas alrededor del Canal, movió 9,91 millones de contenedores en 2025, el 3,6 % más que el año anterior.