Dimiten los gobernadores de Bélgorod y Briansk, regiones rusas fronterizas con Ucrania

Según la Presidencia rusa, ambos funcionarios dimitieron "por voluntad propia".
El Kremlin indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó la dimisión de Viacheslav Gladkov (Bélgorod) y de Alexandr Bogomaz (Briansk).
En su sustitución fueron nombrados Alexandr Shuváev, quien se pone al frente de la región de Bélgorod. Y Egor Kovalchuk, quien asumirá la dirección interina de Briansk.
Shuváev y Kovalchuk fueron recibidos este miércoles por Putin en el Kremlin, informó la Presidencia rusa.
Gladkov, de 57 años, fue nombrado gobernador de Bélgorod en 2021 y es considerado un gestor eficaz en tiempos de guerra. El funcionario informaba regularmente a la población sobre la situación en la región y las medidas adoptadas por las autoridades para paliar las consecuencias de los ataques ucranianos.
Los rumores sobre su dimisión comenzaron a circular en la prensa rusa hace unas semanas.
Por su parte, Bogomaz, de 65 años, era gobernador de Briansk desde 2015.