Ecologistas de Europa y Latinoamérica protestan en Bruselas contra el extractivismo

Entre las organizaciones participantes en el II Encuentro Internacional de Pueblos contra el Extractivismo se encuentran Ecologistas en Acción (España); Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (Ecuador); El Congreso de los Pueblos, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) (Colombia); Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (México) y el Observatorio Petrolero Sur y Marabunta (Argentina).

Además, ha contado con la asistencia de activistas de las organizaciones de resistencia a los proyectos mineros en España, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la UE como Galicia, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, según un comunicado de Ecologistas en Acción.

Este II Encuentro, posterior al celebrado en noviembre de 2025 en Belém (Brasil) de forma paralela a la Cumbre del Clima (COP30) en esa ciudad, pretende denunciar "cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE".

Las organizaciones sostienen que el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejado "una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia".

Por ello, entre sus objetivos están fortalecer la coordinación y las líneas de acción política y social, y ser un espacio de diálogo, articulación y acción colectiva para profundizar la solidaridad internacionalista.

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Según Ecologistas en Acción, el encuentro tiene un "carácter político, orientado a la toma de decisiones estratégicas y a la definición de posicionamientos comunes frente al avance del extractivismo a escala global".

Asimismo, persigue "un objetivo movilizador y articulador", al vincularse directamente con las realidades locales de quienes participen buscando "impulsar acciones concretas de incidencia, denuncia y resistencia frente a las dinámicas de despojo, proyectándose hacia los territorios y fortaleciendo las luchas en curso".

Subrayan que “en un momento donde el modelo capitalista profundiza sus dinámicas de guerra para sostener el sistema de explotación entre los seres humanos y con la naturaleza, es clave fortalecer la solidaridad internacionalista".

La red internacional se configura como un "espacio vivo de articulación, resistencia y construcción colectiva, que agrupa diversas luchas territoriales frente al despojo”, declaran desde la coordinación del encuentro.