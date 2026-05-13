El actor de la serie 'Ted Lasso' Cristo Fernández se une a un equipo de fútbol en EE.UU.

Fernández, de 35 años, se unirá al equipo El Paso Locomotive, en Texas, que forma parte de la liga de fútbol de segunda división de EE.UU. USL.

“Cristo es una gran incorporación para nuestro equipo; le aporta otra variante ofensiva a nuestra delantera”, dijo el entrenador de Locomotive, Junior González, en un comunicado. “Su pasión por el fútbol y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir fortaleciendo la cultura positiva que queremos construir como club”.

Fernández se unirá al equipo después de haber pasado "dos meses a prueba", un periodo en el que se volvió una "presencia constante en los entrenamientos" y disputó un partido de pretemporada ante New Mexico United, añadió el escrito.

Antes de iniciar su carrera como actor, Fernández jugó fútbol en su niñez y adolescencia en Gudalajara, con el Tecos FC, pero tuvo que retirarse por una lesión a los 15 años.

“El fútbol siempre ha sido una parte muy importante de mi vida y de mi identidad, y sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca dejó realmente mi corazón”, señaló el actor en el comunicado compartido por su nuevo club.

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En 'Ted Lasso', donde participó en todas las temporadas, Fernández encarnó a un joven jugador de fútbol mexicano que popularizó la frase "el fútbol es vida". La serie de Apple TV estrenará una cuarta temporada en agosto de 2026.