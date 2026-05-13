El CAC-40 de París sube un 0,35 % y rompe una racha de cuatro caídas

París, 13 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles con una moderada subida de un 0,35 %, rompiendo así una racha de cuatro sesiones seguidas en rojo, a pesar del repunte de la inflación estadounidense y los precios elevados del barril de petróleo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.