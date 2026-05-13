El demócrata Xavier Becerra lidera las encuestas a primarias de gobernador de California

Becerra, quien también ocupó el cargo de fiscal de California y representó un distrito del estado en el Congreso de EE.UU. por más de dos décadas, ha tomado una ligera ventaja en la reñida competencia con un 19 % de intención de voto, situándose por delante del republicano Steve Hilton y del multimillonario demócrata Tom Steyer, con un 17 % cada uno.

El panorama electoral de California cambió desde la salida del ahora excongresista Eric Swalwell, quien tuvo que renunciar a su puesto en la Cámara de Representantes de EE.UU. y a la contienda, cuando salieron a la luz las acusaciones por abuso sexual de varias mujeres contra él el mes pasado.

Swalwell lideraba las encuestas demócratas para la gobernación del Estado Dorado, pero su salida benefició a Becerra, quien aspira a ser el primer latino en ocupar la Gobernación de California desde 1875.

El aspirante que más avanzó tras la salida de Swalwell ha sido Becerra, quien pasó de tener un 3 % en marzo a encabezar ahora con un 19 %.

La lista la completan el alguacil del condado de Riverside y candidato republicano, Chad Bianco, con un 11 % y la excongresista Katie Porter con un 10 %.

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California disputa en junio las primarias a la gobernación, cuando pasan los dos candidatos con más votación para las elecciones de noviembre, sin importar a cuál partido pertenecen.