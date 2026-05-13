El euro cae por debajo de 1,17 dólares tras el fuerte aumento de precios en EE.UU.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1705 dólares, frente a los 1,1728 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1715 dólares.

Los precios de producción subieron en EE.UU. en abril un 6 % interanual (4,3 % en marzo) por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán.

Un nuevo dato que muestra que en EE.UU. los precios suben con fuerza y que la Reserva Federal (Fed) tendrá en cuenta al decidir si sube o no los tipos de interés.

Los precios de consumo subieron en EE.UU. en abril hasta el 3,8 %, máximo desde mayo de 2023 (3,3 % en marzo), debido al encarecimiento de los combustibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con estos datos de precios de EE.UU. han crecido las apuestas de que la Fed aumentará las tasas de interés este año y por ello sube el dólar.

La producción industrial de la zona del euro subió en marzo un 0,2 % respecto al mes anterior y bajó un 2,1 % interanual.

El producto interior bruto (PIB) de la zona del euro creció en el primer trimestre un 0,1 % respecto al trimestre anterior, según el segundo cálculo de Eurostat, que confirmó las cifras preliminares.

El gobernador del Banco de Estonia, Madis Muller, dijo que se necesita una solución rápida en el estrecho de Ormuz para que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios en junio.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, se ha mostrado a favor de subir los tipos de interés a corto plazo si las expectativas de inflación se desanclan.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1695 y 1,1741 dólares.