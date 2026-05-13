El Supremo español vuelve a pedir que se levante la inmunidad a un eurodiputado por acoso

Esta es una de las cinco causas que tiene abiertas el europarlamentario español de extrema derecha en el alto tribunal. En tres de ellas, el juez nstructor ya ha solicitado el suplicatorio a la Eurocámara para proceder contra él.

Hace unas semanas, la Eurocámara, en respuesta a una de esas peticiones, acordó retirarle la inmunidad en el procedimiento sobre acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia (este español), Susana Gisbert.

La causa de esta nueva petición de suplicatorio se refiere a delitos de acoso y revelación de secretos a raíz de la querella de los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, quienes abandonaron la formación Se Acabó la Fiesta, por la que fueron elegidos junto con Alvise en los comicios europeos de 2024, por considerarse víctimas de acoso.

Después de que Alvise y los querellantes declararon, el juez instructor del caso, Manuel Marchena, consideró que ha llegado el momento de dirigirse a la Eurocámara para "instar la concesión del suplicatorio que determine la suspensión de la inmunidad" del líder de SALF.

En un auto, el magistrado explica que los hechos investigados se centran en las declaraciones de Alvise en un pódcast en las que habría animado a sus seguidores a perseguir y acosar a sus dos compañeros eurodiputados por haberse dejado sobornar, supuestamente, en una votación de la Eurocámara sobre el rearme europeo.

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Al declarar ante el juez el pasado mes de enero, el encausado negó el acoso y aludió a un contexto de confrontación política y cambio de orientación de principios por parte de sus dos excompañeros.