Erdogan llega a Kazajistán con visita oficial

El líder turco fue recibido con honores en el aeropuerto de Astaná por su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.

La Presidencia kazaja informó previamente de que la visita oficial de Erdogan se desarrollará los días 13 y 14 de mayo.

Esta previsto que ambos mandatarios aborden estos días el estado actual de las relaciones bilaterales y presidan la sexta reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre Kazajistán y Turquía.

Mientras, el 15 de mayo en el sur de Kazajistán se celebrará una cumbre informal de los líderes de la Organización de Estados Túrquicos que se centrará en la inteligencia artificial y el desarrollo digital.