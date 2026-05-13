Exsenador paraguayo condenado por lavado afirma ser víctima de "linchamiento" político

"Esto no fue un juicio normal, fue un linchamiento jurídico y político, no tenemos ninguna garantía", declaró Galeano a periodistas en el Palacio de Justicia de Asunción, tras la suspensión de una audiencia en la que se iba a definir si debía cumplir prisión preventiva.

El Senado paraguayo aceptó el martes por unanimidad la renuncia de Galeano, quien se encuentra bajo libertad ambulatoria y ahora enfrenta un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía ante la pérdida de su inmunidad parlamentaria.

El exlegislador de 59 años sostuvo que un Tribunal de Sentencia se basó en "presunciones" para condenarlo a 13 años de prisión el 4 de marzo pasado. Este fallo, además, fue ratificado la semana pasada por un Tribunal de Apelación.

Asimismo, defendió que "bajo ningún sentido" está ligado a Marset, al presunto narcotraficante paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, u otros involucrados en este caso, que es resultado de la operación 'A Ultranza PY', que tuvo lugar en 2022 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero.

La defensa de Galeano presentó este miércoles un habeas corpus preventivo para evitar la privación de libertad y un recurso de reposición en contra de la resolución que fijó la audiencia de revisión de medidas cautelares, que finalmente tuvo que ser cancelada, informó a periodistas el abogado del exsenador Luis Almada.

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El abogado resaltó que el martes se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que la Fiscalía "no pudo probar" en el juicio las vinculaciones de Galeano con Marset y alias Tío Rico.

De acuerdo con la investigación fiscal, Galeano vendió en 2020 por un millón de dólares en efectivo una lujosa propiedad a un testaferro de alias Tío Rico, actualmente recluido en el penal paraguayo de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná (este).

Además, se señaló que Galeano prestó una aeronave de su propiedad para que Marset, Insfrán y otros se trasladaran dentro del territorio paraguayo, lo que se interpretó como asistencia logística a las operaciones de narcotráfico.