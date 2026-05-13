Felipe VI entregará en Toronto a Margaret Atwood el premio de Poesía Joan Margarit

Un acto que se celebrará dentro del viaje que Felipe VI realizará a Canadá, acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la próxima semana, una visita de marcado carácter económico, pero que también tendrá una vertiente institucional y cultural.

Según informó el Instituto Cervantes, impulsor del premio, el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio a Margaret Atwood "por su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desengaño".

Y destacó el jurado la capacidad de Atwood para abordar las cuestiones más relevantes de la sociedad contemporánea desde la búsqueda de la identidad humana.

Este galardón celebra su tercera edición impulsado por el Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia del poeta Joan Margarit (1938-2021), con el propósito de difundir internacionalmente la figura del autor catalán, premio Cervantes y premio Reina Sofía de Poesía, entre otros, y celebrar el talento de destacados poetas contemporáneos.

En la ceremonia participarán también el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la presidenta de la Universidad e Victoria, Rhonda N. McEwen; el director de la editorial La Cama Sol, Javier Santiso y la hija y el nieto del poeta, Mònica Margarit y Pol Lezcano, respectivamente.

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El acto incluirá una semblanza dedicada a Margaret Atwood, lecturas de poemas de la autora galardonada y del poeta Joan Margarit, así como un interludio musical a cargo de un cuarteto de cuerda de la Toronto Symphony Orchestra, que interpretará una composición de Joaquín Turina.

El acto finalizará con la entrega del premio del rey a Margaret Atwood, quien intervendrá con el discurso titulado 'Poetry in hard times' ('La poesía en tiempos difíciles').

Margaret Atwood (Ottawa, Canadá, 1939) es autora de más de cincuenta libros de poesía, ficción y ensayo en una trayectoria literaria abarca más de seis décadas. Entre sus obras más destacadas figuran 'El cuento de la criada'; 'Los testamentos'; 'Alias Grace'; y 'Paper Boat', que reúne poemas escritos entre 1961 y 2023.

Su obra, traducida a más de cuarenta idiomas, ha merecido algunos de los reconocimientos literarios más prestigiosos del mundo, entre ellos el Booker Prize, el Franz Kafka Prize y el Peace Prize of the German Book Trade. Además de su labor literaria, Atwood es también una voz comprometida con cuestiones como la igualdad, la libertad de expresión y la defensa del medio ambiente.