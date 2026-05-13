Fiscalía de Perú investiga a presunta banda de tráfico de influencias ligada a congresista

La red denominada 'Operadores del Oriente' es investigada por el aparente direccionamiento de contratos en la Red Asistencial Ucayali del seguro social Essalud, en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y la oficina del Ministerio de Cultura en esa región, de la que Paredes es representante ante el Congreso.

La Fiscalía Supraprovincial anticorrupción indicó que, a través de esos actos ilícitos, la banda habría generado ganancias por dos millones de soles (583.500 dólares) desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo, que ingresó al Ejecutivo en 2021 y fue destituido en 2022 cuando dio un fallido intento de golpe de Estado.

Precisamente, Paredes, actual presidenta de la Comisión de Salud en el Parlamento, fue electa congresista con el marxista partido Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones en 2021, pero en 2024 se adhirió al derechista Podemos Perú.

Uno de los inmuebles intervenidos por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú es de su hermana Rosa Paredes en el centro de Lima.

De acuerdo a la investigación fiscal, citada por los medios locales, Francis Paredes captó a personas de su confianza para nombrarlas en cargos en las entidades públicas de Ucayali, a cambio de un monto de dinero.

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Además, se acusa a la red criminal de haber direccionado contratos sobre el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para pacientes que debían ser trasladados por vía aérea.