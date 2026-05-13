Hallan 12 fusiles Kaláshnikov en un vehículo en el noreste de España y buscan a dos huidos

El ocupante del vehículo logró huir en otro automóvil conducido por un hombre, que se hallaba en las inmediaciones, indicaron fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron sobre las 01:40 horas de este miércoles (23:40 GMT del martes) cuando los agentes procedieron a un control rutinario y se percataron de la presencia de una persona en el interior de un auto con matrícula francesa estacionado en el área de descanso, que al verles salió del vehículo y empezó a correr.

Los policías vieron que esa persona se subía a otro automóvil conducido por otro hombre, estacionado en la misma zona de descanso, con el que huyeron.

Los agentes registraron el vehículo abandonado, un Porsche Cayenne que estaba abierto aunque sin llaves y que contenía diversa documentación que podría corresponder, por sus características, al fugitivo, un hombre de unos treinta años.

En el maletero, dentro de dos sacos, encontraron una docena de armas largas de guerra que, según las fuentes consultadas, corresponderían a fusiles AK-47, conocidos como Kalashnikov.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según informó la Policía autonómica (Mossos d'Esquadra), la División de Investigación Criminal (DIC) de la ciudad de Girona se ha hecho cargo del caso y el vehículo fue trasladado, para examinar huellas dactilares, a las dependencias policiales, al igual que las armas incautadas.

Los agentes de la DIC han abierto una investigación para dar con el hombre cuya documentación han localizado en el vehículo y para saber quiénes eran los propietarios de las armas, así como la identidad de los que las transportaban y su destino final.