Jefe del Ejército israelí reitera preparación para combatir "de Judea y Samaria a Teherán"

"La operación no ha terminado", aseguró el líder del Ejército israelí, mencionando las operaciones mantenidas tanto en Gaza, en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los ultranacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania), el Líbano e Irán.

Las declaraciones del militar, que repiten la postura israelí desde el inicio de la tregua el 8 de abril, llegan en medio de la incertidumbre regional por el alto el fuego con la República Islámica, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que se encuentra "increíblemente débil".

Zamir dijo durante una visita a las tropas en el norte de Cisjordania, donde mantienen una operación desde enero de 2025, que la zona está viviendo una "importante transformación".

"Este es un periodo en el que el alcance del terrorismo en Judea y Samaria está bajo mínimos de los últimos años", defendió el militar, en referencia a las milicias palestinas que estaban presentes en estos campos de refugiados.

Las fuerzas armadas israelíes comenzaron su mayor operación en Cisjordania desde la Segunda Intifada (2000-2005) el 21 de enero de 2025, invadiendo el campo de refugiados de Yenín y, posteriormente, los campamentos vecinos de Tulkarem y Nur Shams en el noroeste.

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Pese a que los primeros meses de la operación los combates en los campos de refugiados o los ataques a otras zonas del norte de Cisjordania eran constantes, desde hace meses estos se han reducido dando paso al control israelí de los campos de refugiados.

Unas 40.000 personas continúan desplazadas por la presencia israelí en la zona.

El pasado 11 de mayo, el Ejército israelí confirmó a EFE que pretende construir un puesto de control y observación militar en la ciudad de Yenín (norte de Cisjordania ocupada) con vistas a su histórico campamento de refugiados.

Además, Zamir afirmó que una de las brigadas que se encontraban invadiendo el Líbano el mes pasado ha vuelto a Cisjordania.