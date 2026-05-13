Klenerman resalta que la secuenciación rápida de ADN fue "un trabajo en equipo"

En unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias, Klenerman (Reino Unido, 1959) afirmó que "supone un gran honor" que el trabajo de desarrollo de la secuenciación del ADN de nueva generación y el impacto que ha tenido haya sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

"Fue realmente un trabajo de equipo y solo fue posible gracias a todas las personas que han trabajado en esta tecnología en Solera y posteriormente en Illumina", dijo el profesor de la Universidad de Cambridge en referencia a la empresa desde la que se impulsó la nueva tecnología.

Klenerman resaltó que Cambridge tiene "una trayectoria muy extensa asociada con el ADN, incluyendo el descubrimiento de su estructura y la invención del primer método de secuenciación de ADN", y por este motivo está "agradecidísimo" a la Fundación Princesa de Asturias por reconocer esta última contribución.

Klenerman obtuvo el premio junto al químico británico Balasubramanian (Chennai, India, 1966) y al biofísico francés Pascal Mayer (Mosela, Francia, 1963) por ser los pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería "meses y millones de euros", mientras que "hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica", valoró el jurado.

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"Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada", según recogió el acta que fue leída este mediodía en la ciudad española de Oviedo.