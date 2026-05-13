Kremlin no comenta información de hundimiento de buque con material para reactor en Corea

"No hemos visto esa información. No tenemos nada que comentar", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica.

Según informó la cadena CNN, que citaba fuentes de la investigación española, el carguero Ursa Major se hundió al impactar con una mina o con un torpedo enemigo, tras lo que su tripulación fue rescatada por Salvamento Marítimo.

El capitán del buque, ante la insistencia de las autoridades españolas para aclarar qué eran exactamente dos "tapas de pozo" reflejadas en el manifiesto de carga, "finalmente confesó que se trataba de los componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos", según el escrito del Gobierno español.

Según el marino, los componentes que transportaba el carguero que había partido de San Petersburgo con destino al puerto de Vladivostok (Lejano Oriente ruso) "no portaban combustible nuclear".

La fuente de la investigación española aseguró a CNN que el capitán, Ígor Anisimov, afirmó que el plan era llevar el cargamento al puerto norcoreano de Rason, 80 millas náuticas al sur de Vladivostok, para entregar los componentes.

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El hundimiento del Ursa Major se produjo poco después de que Corea del Norte enviara por primera vez miles de soldados para ayudar a Rusia a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk, un gesto que ya por entonces se creía que Rusia podía recompensar transfiriendo tecnologías militares críticas a Pionyang.

El régimen norcoreano presentó en diciembre pasado en su centro de desarrollo de Sinpo (180 millas al sur de Rason) el casco de lo que asegura será su primer sumergible de propulsión nuclear.

El pasado 9 de mayo soldados norcoreanos desfilaron por primera vez en el parada militar del Día de la Victoria en la plaza Roja.