La Bolsa española sube un 0,46 % y rompe su racha bajista pese a Wall Street

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, sumó 81,3 puntos, ese 0,46 %, y terminó de negociar en los 17.654,9 puntos. En lo que va de año, avanza un 2 % acumulado.

El selectivo español abría con ganancias, pero se movió con indecisión durante gran parte de la jornada bursátil, en sintonía con el resto de plazas europeas, para decantarse finalmente por el tono positivo, con los inversores pendientes también del estancamiento en las negociaciones para alcanzar la paz en el conflicto de Oriente Medio y su impacto en el precio del petróleo.

La siderúrgica ArcelorMittal lideró los avances del IBEX 35 al sumar un 7,06 %, por detrás de la también empresa del sector Acerinox, que ganó un 3,55 %; la constructora ACS, que avanzó un 2,72 %; y la empresa de energías renovables Acciona, que se revalorizó un 2,22 %.

En el lado de las pérdidas, la tecnológica Amadeus bajó un 2,82 %, la consultora Indra se dejó un 2,35 %, la farmacéutica Laboratorios Rovi cayó un 2,05 % y la firma inmobiliaria Colonial, un 1,59 %.