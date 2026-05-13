La coreógrafa española Blanca Li, presidenta del jurado de la sección inmersiva de Cannes

Junto a Li estarán en el jurado la directora francesa Céline Tricart, el compositor y director holandés Michel van der Aa, la directora y productora inglesa Mary Matheson y el director taiwanés Hsin-Chien Huang.

Coreógrafa, bailarina, actriz y directora, Blanca Li "es una figura clave en el panorama artístico contemporáneo, reconocida por su obra innovadora y audaz", resalta la nota de Cannes.

Nacida en Granada, a los 17 años se trasladó a Nueva York para estudiar con Martha Graham, donde descubrió el hip-hop antes de regresar a Europa, donde fundó su compañía de danza contemporánea en 1992.

Sus creaciones de ballet, ópera o musicales han recorrido todo el mundo y además ha dirigido tres largometrajes.

En 2019 fue elegida miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes y fue directora de los Teatros del Canal de Madrid desde 2019 hasta finales de 2025.

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Ganó el premio a la mejor Experiencia de Realidad Virtual en el Festival de Cine de Venecia de 2021 por su obra 'Le bal de París', una historia de amor interactiva ambientada en la capital francesa.

Li y el resto de los miembros del jurado tendrán que elegir la obra más innovadora del año, que recibirá el Premio a la Mejor Obra Inmersiva.

Una sección que cumple su tercera edición y en la que este año participan nueve experiencias originales de ocho países, entre las que hay desde proyecciones de vídeo a gran escala hasta realidad virtual.

Entre los trabajos seleccionados está el español 'The Black Mirror Experience', una realidad virtual desarrollada en Barcelona para vislumbrar un futuro que invita, como la serie de Charlie Brooker, a reflexionar sobre la tecnología.