La economía de la eurozona creció el 0,1 % en un primer trimestre marcado por la guerra

La expansión del producto interior bruto (PIB) en el área del euro fue una décima inferior a la registrada en el último trimestre de 2025, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el PIB creció un 0,2 % entre enero y marzo, la misma cota que en los tres meses previos.

Entre las grandes economías del euro, España lideró el crecimiento con un aumento del 0,3 % de su PIB, una décima inferior al registrado en el cuarto trimestre de 2025, junto con Alemania, cuya economía creció una décima más, también el 0,3 %.

En Italia y Países Bajos el crecimiento se moderó en el primer trimestre hasta el 0,2 % (una décima menos) y el 0,1 % (tres décimas menos), respectivamente, mientras que la economía francesa se estancó y no logró crecer en el arranque de año.

Entre el resto de Estados miembros para los que Eurostat dispone de datos, Finlandia (0,9 %), Hungría (0,8 %), Bulgaria (0,7 %) y Estonia (0,6 %), registraron los mayores incrementos del PIB en ese periodo, seguidas de las citadas España y Alemania (0,3 % ambas), así como de Bélgica, República Checa, Italia, Austria, Chipre y Eslovaquia (0,2 % todas); y Países Bajos (0,1 %).

Por el contrario, Portugal, al igual que Francia, vio estancarse su PIB, mientras que Irlanda registró la mayor caída del bloque (-2,0 %), seguida de Lituania (-0,4 %) y Rumanía y Suecia (-0,2 %), que también vieron retroceder su PIB en un trimestre marcado por el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán el 28 de febrero.

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Las primeras consecuencias del conflicto, que se ha extendido al Golfo Pérsico y el Líbano, han sido un aumento de los precios del crudo y el gas que han disparado los costes de la energía e impulsado la inflación en la eurozona hasta el 2,6 % interanual en marzo, pero la persistencia del conflicto amenaza con lastrar también la actividad y el crecimiento.

La Comisión Europea, que presentará una actualización de sus previsiones macroeconómicas el próximo 21 de mayo, ya ha advertido de que existe un riesgo de "estanflación" - una situación que combina una inflación más alta con un crecimiento más bajo- para la economía europea y de que, si el conflicto es prolongado, podría restar hasta seis décimas al crecimiento este año y el próximo.

En comparación con el primer trimestre de 2025, el PIB creció un 0,8 % en los países de la moneda única y un 1,0 % en los Veintisiete, también por debajo del 1,3 % y 1,4 % interanual registrados, respectivamente, en el trimestre anterior, según Eurostat.

Asimismo, se ralentizó la creación de empleo en el primer trimestre, hasta el 0,1 % tanto en la eurozona como en el conjunto de la UE, una décima por debajo del aumento del 0,2 % observado en ambas zonas en el último trimestre de 2025.

En comparación con los tres primeros meses del año pasado, el número de personas con trabajo aumentó en un 0,5 % en el área del euro y en un 0,6 % en el bloque, de acuerdo con la oficina de estadística comunitaria, que publicará cifras revisadas del PIB y sus componentes en agosto.