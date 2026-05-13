La EMA busca tratamientos contra el hantavirus y alerta de bulos sobre vacunas del COVID

La agencia europea indicó en un comunicado que el virus detectado corresponde al hantavirus Andes, la única variante conocida capaz de transmitirse entre personas, aunque recordó que normalmente requiere “un contacto estrecho y prolongado”.

Pese al seguimiento activo del brote en coordinación con otros organismos comunitarios, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo para la población general en Europa sigue siendo “muy bajo”, apuntó la EMA.

Además, recordó que “actualmente no existen tratamientos antivirales ni vacunas autorizadas” contra el hantavirus y señaló que la atención médica se basa principalmente “en cuidados de apoyo y en el acceso rápido a unidades de cuidados intensivos”.

“La EMA, a través de su Grupo de Trabajo de Emergencia (ETF), está preparada para apoyar el desarrollo y la evaluación regulatoria de vacunas y terapias para los hantavirus”, subrayó.

En este contexto, el ETF ya ha “identificado a desarrolladores de medicamentos” relacionados con hantavirus, especialmente antivirales, anticuerpos monoclonales y vacunas.

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La agencia subrayó que una de sus prioridades inmediatas es evaluar antivirales reutilizados para la prevención tras la exposición y medicamentos inmunomoduladores -fármacos que regulan la respuesta inmunitaria- reutilizados para reducir la morbilidad y mortalidad entre las personas afectadas por el virus.

Asimismo, advirtió contra la “desinformación” difundida en internet que “vincula falsamente” la infección por hantavirus con la vacunación frente a la COVID-19 y recalcó que “no existe evidencia científica que respalde dichas afirmaciones”.

La EMA añadió que continuará intercambiando información con el ECDC, la Comisión Europea y la red reguladora europea de medicamentos durante los próximos días y semanas, y que publicará nuevas actualizaciones si fuera necesario.

El brote tuvo lugar en el crucero MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril para una ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.

Según la OMS y el ECDC, se han confirmado varios casos de contagio con hantavirus y hay tres fallecidos de pasajeros vinculados al viaje.

El barco, con pasajeros y tripulación de más de 20 nacionalidades, quedó aislado frente a Cabo Verde hasta que logró autorización de las autoridades españolas para navegar hasta la isla de Tenerife, donde parte de los viajeros fueron evacuados y trasladados a distintos países para un seguimiento sanitario y cuarentenas preventivas.