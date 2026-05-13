La guerra en Irán pone presión sobre el BRICS ampliado en la reunión de Nueva Delhi

Las diferencias entre Teherán y Emiratos Árabes Unidos ya bloquearon una declaración conjunta durante la reunión preparatoria de viceministros y enviados especiales celebrada el pasado 26 de abril.

Según informó el diario indio The Indian Express citando fuentes diplomáticas, Irán ha presionado a la India, presidencia rotatoria del BRICS, para impulsar una declaración conjunta del bloque contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, confirmó su participación en la cita y prevé mantener reuniones bilaterales con el canciller indio, S. Jaishankar, además de encuentros con otros ministros presentes en Nueva Delhi.

Mientras las delegaciones comienzan a llegar a la capital india, el Gobierno recibió este miércoles al canciller brasileño, Mauro Vieira; al ministro sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola; y al ministro de Exteriores de Indonesia, Sugiono, cuya participación marcará el primer encuentro ministerial del país dentro del BRICS desde su incorporación formal al bloque este año.

También arribaron representantes de Uzbekistán, Kazajistán y Nigeria, países socios invitados a la reunión ampliada del grupo. Hasta la tarde del miércoles, sin embargo, no se había informado oficialmente de la llegada de Araqchí a Nueva Delhi.

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El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, también participará en las reuniones ministeriales, junto a representantes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro marcado por las diferencias internas surgidas tras la expansión del grupo.

Rusia confirmó además que Lavrov mantendrá conversaciones bilaterales con el canciller indio, Jaishankar, centradas en Oriente Medio, cooperación energética y coordinación dentro del BRICS y el G20.

China, uno de los actores más influyentes del grupo, reducirá su perfil en la cita. El canciller Wang Yi no asistirá a las sesiones debido a la coincidencia con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

La ausencia del jefe de la diplomacia china se produce en un momento sensible para el bloque, que intenta preservar una posición común mientras varios de sus miembros mantienen intereses opuestos en Oriente Medio.

La guerra también ha comenzado a generar presión económica sobre varios países del BRICS debido al aumento de los precios energéticos y la volatilidad derivada del conflicto en el golfo Pérsico.

La reunión ministerial servirá además como preparación técnica para la próxima cumbre de líderes del BRICS, prevista para septiembre en Nueva Delhi, donde la India buscará proyectar al grupo como una plataforma de coordinación del Sur Global a pesar de las tensiones entre miembros.

El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso económico y político, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros.