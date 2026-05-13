La OMI sostiene que escoltar buques en Ormuz no es una solución "sostenible" a largo plazo

El secretario general del organismo marítimo de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez, reiteró en una entrevista con EFE en la sede de la OMI en Londres que "escoltar buques mercantes con buques de la Armada o navíos realmente no es algo sostenible a largo plazo", pues no elimina la posibilidad de que los marineros puedan ser atacados ni, en el caso de Ormuz, existen las garantías de seguridad necesarias.

"En este momento el enfoque es evacuar a los marinos y buscar, dentro de multilateralismo, las soluciones a las causas raíz del conflicto", apuntó Domínguez.

El llamado Proyecto Libertad, anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de mes con el objetivo de proteger militarmente el tránsito de buques en Ormuz, fue suspendido por Washington apenas unos días más tarde, tras presiones de Pakistán y Arabia Saudí, y tras haber asegurado tan solo el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

En una rueda de prensa posterior el día de hoy, el diplomático panameño recordó que hay alrededor de 20.000 tripulantes atrapados en la región desde hace dos meses y el hecho de que un puñado de buques hayan logrado salir de Ormuz "no soluciona ese problema".

En esta línea, el secretario general de la OMI evitó comentar detalles sobre la iniciativa estadounidense, pero dijo haber participado en las negociaciones lideradas por el Reino Unido y Francia en relación a una misión militar multinacional en Ormuz una vez finalice la guerra.

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Londres y París copresidieron en la víspera una reunión telemática de ministros de Defensa de más de 40 países para concretar la planificación de este operativo, estrictamente defensivo, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, el Gobierno británico anunció que respaldaría esta operación con una partida de 115 millones de libras (132,5 millones de euros) destinada a drones, aviones de combate Typhoon, lanchas no tripuladas o el buque de guerra HMS Dragon.

Por su parte, la Unión Europea (UE) estudia la posibilidad de expandir a la zona de Ormuz las operaciones de su misión naval Aspides, que actualmente opera en el mar Rojo, para ayudar a escoltar buques y a desminar el estrecho.

El estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20 % del flujo mundial de hidrocarburos, lleva bloqueado desde el 28 de febrero, con el estallido de la guerra en Oriente Medio y a la espera de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo de paz.

Domínguez evitó pronunciarse sobre el escenario venidero: "Una vez que el diálogo concluya con éxito y podamos todos conocer con seguridad que las partes han llegado a un acuerdo, eso nos dará a nosotros, entonces, la certeza de que podemos retornar a una forma segura para que los marinos y los buques naveguen", concluyó.