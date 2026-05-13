La OMSA alerta sobre falta de inversión en salud animal pese aumento de crisis sanitarias

Mientras los presupuestos de defensa se disparan hasta los 2,9 billones de dólares, el mundo está fallando en la inversión en salud animal, pese a la creciente evidencia de que el costo de la inacción supera ampliamente al de la prevención, señala la OMSA en su informe anual Estado de la Salud Animal en el Mundo.

"Las enfermedades no reconocen fronteras. Una brecha en la vigilancia sanitaria animal de un país representa una vulnerabilidad para todos", afirmó la presidenta de la Asamblea Mundial de Delegados de la OMSA, Susana Pombo.

La asistencia mundial destinada a la salud cayó a unos 39.100 millones de dólares en 2025, de los cuales menos del 2,5 % corresponde a salud animal.

El documento, divulgado en el marco de la 93 Sesión General de la OMSA, con sede en París, señala que las enfermedades animales destruyen más del 20 % de la producción ganadera mundial cada año, con impactos especialmente severos en países de ingresos bajos y medios, donde la sanidad animal resulta clave para la seguridad alimentaria, los medios de vida y la resiliencia económica.

El informe, la única evaluación global anual sobre tendencias, riesgos y desafíos en materia de salud animal, dice que los sistemas veterinarios y de vigilancia sanitaria continúan insuficientemente financiados, lo que limita la detección temprana y la capacidad de respuesta ante brotes epidémicos, además de dificultar el mantenimiento de estándares de bienestar animal.

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En este contexto, la organización señaló que reforzar los sistemas de salud animal, con medios muy escasos, sigue siendo una prioridad por su papel esencial en la gestión de riesgos transfronterizos.

Los autores del documento destacan que adecuar los servicios veterinarios de todos los países a los estándares internacionales costaría aproximadamente 2.300 millones de dólares al año, menos del 0,05 % de los 3,6 billones de dólares estadounidenses en pérdidas económicas atribuidas a la covid-19 en 2020.

"La pandemia de covid-19 puso de relieve la importancia de invertir más en prevención y en el enfoque de 'Una sola salud'", afirmó la directora general de la OMSA, Emmanuelle Soubeyran.

Añadió que esa perspectiva "seguirá siendo solo una aspiración mientras la salud animal no se integre realmente en la planificación y en las inversiones antes de la próxima crisis".

El informe destaca además el avance de varias enfermedades transfronterizas. Entre 2025 y 2026 se notificaron más de 2.000 brotes de gripe aviar altamente patógena en 64 países y territorios, con la pérdida o sacrificio de más de 140 millones de aves de corral.

Asimismo, la fiebre aftosa registró brotes sin precedentes en el sur de África y reapareció en Europa, mientras que la peste porcina africana continúa expandiéndose.

La propagación del gusano barrenador, una mosca parasitaria que devora tejido vivo, también genera creciente preocupación en Centroamérica y amenaza con extenderse hacia el norte.

La OMSA recordó que el 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal, lo que convierte a los sistemas de salud animal en la primera línea de defensa frente a futuras pandemias.

Insistió en que estos sistemas muestran señales de debilitamiento: el 18 % de los países evaluados registró una reducción en su capacidad veterinaria y el 22 % una caída en el personal paraprofesional.

El epidemiólogo veterinario senior de la OMSA, Paolo Tizzani, señaló que la presión sobre las redes de vigilancia y respuesta de emergencia está aumentando, especialmente en las regiones más expuestas a riesgos sanitarios animales.

"Cuando los servicios veterinarios carecen de recursos, las enfermedades se detectan tarde, se propagan más ampliamente y resultan más costosas de contener", afirmó.

A partir de evaluaciones realizadas en 54 países y territorios, la OMSA estima que sería necesario aumentar en promedio un 52 % los presupuestos destinados a servicios veterinarios para cubrir adecuadamente sus costos operativos.

El organismo instó a los gobiernos a incrementar la financiación para la salud animal e integrarla en estrategias más amplias de salud pública, economía y seguridad, además de pedir a instituciones financieras y al sector privado que consideren este ámbito como una inversión estratégica de alto impacto.