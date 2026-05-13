La Policía recupera los cadáveres de tres mujeres en aguas del sur de Inglaterrra

Los servicios de emergencia recibieron una llamada para alertar sobre el bienestar de tres mujeres en el mar hacia las 05:45 hora local (04.45 GMT), según la Policía, que ha indicado que los cuerpos fueron recuperados en el área de Madeira Drive, en Brighton.

"Se trata de un incidente trágico y se están llevando a cabo investigaciones rápidas para confirmar la identidad de estas tres mujeres y comprender exactamente lo sucedido", dijo hoy el superintendente jefe de la Policía de Sussex, Adam Hays.

"Sé que esto preocupa a la comunidad, pero pido al público que se mantenga alejado de la zona mientras los servicios de emergencia continúan con su trabajo. Proporcionaremos más información tan pronto como esté disponible", añadió.