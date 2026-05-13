La UA y la ONU refuerzan su alianza estratégica para promover la paz y la seguridad

El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, encabezaron el X Diálogo de Asociación de Alto Nivel entre ambas organizaciones en la sede de la UA en Adís Abeba, capital de Etiopía.

Ambos firmaron una nueva declaración para fortalecer una cooperación basada en "la acción colectiva coordinada para abordar los complejos desafíos globales y regionales", señalaron la ONU y la UA en un comunicado conjunto.

Guterres y Youssouf expresaron "su profunda preocupación por la multiplicación de los desafíos globales y continentales actuales, incluidos los conflictos armados, las crisis humanitarias, la pobreza y las desigualdades, el cambio climático y el incumplimiento del derecho internacional y los principios compartidos".

En una intervención, Guterres subrayó que la UA es "el referente del multilateralismo en África" y "una voz colectiva de justicia para el mundo en desarrollo".

Por su parte, Youssouf respaldó la postura del jefe de la ONU y denunció que las principales guerras que azotan a la región están siendo financiadas e impulsadas por actores internacionales.

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“La mayor parte de nuestras crisis en el continente son alimentadas desde el extranjero: finanzas, recursos, municiones; a veces incluso vienen combatientes a librar otra guerra desde otros continentes”, dijo el presidente de la Comisión en referencia a los conflictos en Sudán, el Cuerno de África y el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El líder africano insistió en la necesidad de consolidar una postura coordinada frente a estas "intromisiones".

“Seguiremos abogando por la no injerencia en esas crisis y, en particular, por dejar que el continente africano establezca el diagnóstico correcto y la solución adecuada para los problemas africanos”, concluyó.

Guterres y Yousouf se reunieron en Adís Abeba tras asistir ambos en Nairobi, capital de la vecina Kenia, a la Cumbre África Adelante, una conferencia francoafricana que se celebró el lunes y el martes y a la que asistieron 35 jefes de Estado y Gobierno africanos.