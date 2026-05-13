Latinoamérica y Caribe aportó alrededor del 11 % de suministro mundial de petróleo en 2025

La producción regional de petróleo creció 20 % y la de gas natural 10 % durante 2025, consolidando a la región como un actor estratégico en los mercados energéticos internacionales, señaló en un comunicado.

Apuntó que el informe 'Panorama 2025: Producción y comercio exterior de petróleo y gas natural en América Latina y el Caribe (ALC)' destacó un fuerte dinamismo del sector hidrocarburífero regional, impulsado principalmente por el crecimiento de Guyana y el liderazgo sostenido de Brasil y México.

De acuerdo con el reporte, ALC aportó aproximadamente el 11 % del suministro mundial de petróleo y cerca del 6 % de gas natural durante 2025.

La producción petrolera regional aumentó un 20 % respecto al año anterior. Y, en una proyección a futuro, ALC tendrá aun mayor crecimiento fuera de los países miembros de la OPEP, anotó.

En cuanto al gas natural, el reporte sostuvo que hubo un crecimiento del 10 %.

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El informe señaló que el 46 % de la producción regional de petróleo se destinó a exportaciones hacia China, consolidándose como el principal destino de las ventas externas, concentrando el 31 % del comercio petrolero de ALC, seguida por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

En materia de gas natural, OLACDE destaca que el 59 % de las importaciones regionales provienen de Estados Unidos, reflejando la alta integración energética de América del Norte, mientras que Argentina, así como Trinidad y Tobago mantienen un rol estratégico como principales exportadores de gas natural licuado, en la región.

Asimismo, el análisis proyecta que, pese al avance acelerado de las energías renovables y la electrificación, el petróleo y el gas natural continuarán teniendo una participación relevante en la matriz energética regional durante las próximas décadas, con cuotas cercanas al 26 % cada uno en la matriz primaria de energía de América Latina y el Caribe.