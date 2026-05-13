Los apagones de este miércoles en Cuba afectarán a la vez hasta el 63 % de la isla

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía.

El país se ha acercado en la última semana a máximos históricos de afectación diaria, como los reportados en marzo pasado que llegaron al 64 %. En La Habana, los cortes simultáneos alcanzaron la víspera hasta las 20 horas continuas; mientras que, en las provincias, se siguen denunciando apagones de 24 horas consecutivas o más.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de la tarde noche, una capacidad de generación de 1.230 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.020 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.050 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el cerco petrolero de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente como de "asfixia energética".

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En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético que se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de Washington obligó a pararlos por falta de materia prima en enero. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.