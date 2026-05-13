Más de 140 migrantes llegan a Venezuela en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

Del total, retornaron 98 hombres, 25 mujeres y 20 menores de edad, quienes fueron recibidos por distintos organismos policiales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, indicó la institución en un mensaje en Telegram.

Tras bajar del avión, los migrantes recibieron una "atención personalizada que incluyó evaluaciones médicas integrales y entrevistas individuales, enfocadas en garantizar su bienestar físico y emocional tras el viaje", apuntó el ministerio.

Con este, suman 144 los vuelos desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero de 2025, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes habían regresado a Venezuela en vuelos de repatriación entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año.

El pasado lunes, llegaron al país otros 166 migrantes también desde Miami, según informó la cartera de Interior.